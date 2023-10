La Casa Bianca a Washington (foto d'archivio) Keystone

«I nostri paesi sosterranno Israele nei suoi sforzi per difendere se stesso e il suo popolo da tali atrocità. Sottolineiamo inoltre che questo non è il momento in cui alcun partito ostile a Israele possa sfruttare questi attacchi per cercare un vantaggio».

Lo riferisce la Casa Bianca in una nota dopo la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli alleati europei.

«Nei prossimi giorni rimarremo uniti come alleati e come amici comuni di Israele, per garantire che sia in grado di difendersi e per creare le condizioni per un Medio Oriente pacifico e integrato», si legge nella nota dopo il colloquio tra Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la premier italiana Giorgia Meloni e il premier britannico Rishi Sunak.

Intanto in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti annunciando che il primo pacchetto di aiuti per Israele è già «stato spedito», il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby ha detto che «Non abbiamo nessuna intenzione di inviare soldati americani in Israele».

SDA