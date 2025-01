DeepSeek avrebbe usato i modelli di OpenAI per addestrare la sua chatbot. KEYSTONE

DeepSeek ha usato i modelli di OpenAI per addestrare la sua chatbot. Gli Stati Uniti alzano il tiro e accusano la società cinese che ha mandato in tilt la Silicon Valley di comportamento sleale e furto di proprietà intellettuale tramite la «distillazione», pratica che consente ai modelli più piccoli di ottenere performance migliori attingendo la loro conoscenza da modelli più grandi.

SDA

Le accuse americane non sono comunque l'unica grana di DeepSeek, salita alla ribalta con il modello R1 in grado di imitare il modo in cui gli esseri umani ragionano.

La rivale cinese Alibaba ha infatti lanciato la sua nuova versione di intelligenza artificiale, nota come Qwen2.5 Max, affermando che può «raggiunge prestazioni competitive rispetto ai modelli di livello superiore», ossia della cinese DeepSeek-V3, di GPT-4o di OpenAI e di Llama-3.1-405B di Meta.

DeepSeek avrebbe rubato grandi volumi di dati

Nonostante la sfida interna, DeepSeek trema di più di fronte alle accuse americane, che rischiano di tradursi in una ulteriore stretta da parte dell'amministrazione Trump sui controlli all'export di chip e soprattutto in nuovi dazi contro la Cina.

OpenAI e Microsoft – il colosso che è uno dei maggiori investitori della startup guidata da Sam Altman – hanno avviato indagini per accertare se DeepSeek ha usato i suoi modelli di IA per addestrare la sua chatbot, attingendo di fatto alla tecnologia americana senza autorizzazione.

OpenAI e Microsoft hanno riscontrato negli ultimi mesi tentativi da parte di entità con sede in Cina di esfiltrare grandi volumi di dati usando l'API (application programmaning interface) di OpenAI. La startup americana ha bloccato gli account sospetti e con Microsoft ha avviato un'inchiesta per identificare chi ci sia dietro. Fra i sospettati c'è DeepSeek.

Un possibile furto di proprietà intellettuale

«È di fondamentale importanza lavorare a stretto contatto con il governo americano per proteggere i modelli più capaci dagli sforzi di avversari e concorrenti che cercano di appropriarsi della tecnologia statunitense», ha detto un portavoce di OpenAI.

Le società con sede in Cina «cercano costantemente di distillare i modelli delle maggiori società di intelligenza artificiale americani», ha aggiunto senza entrare direttamente nel merito. Sul boom dell'IA cinese ha aperto quattro war room Meta con l'obiettivo di esaminare quali sono i fattori del successo.

I sospetti di OpenAI sollevano dubbi sulle prestazioni di DeepSeek, aprendo alla possibilità che siano meno significative di quanto inizialmente apparso, ma anche sulle capacità delle società americane di difendersi e impedire ai loro rivali di copiare, con implicazioni anche per la sicurezza nazionale.

Mentre OpenAI e Microsoft indagano, lo zar della Casa Bianca per l'intelligenza artificiale, David Sacks, ha sollevato la possibilità di un possibile furto di proprietà intellettuale da parte di DeepSeek. «Ci sono prove sostanziali che DeepSeek abbia distillato la conoscenza dai modelli OpenAI, e non credo che OpenAI ne sia molto felice», ha detto Sacks.

La stretta sui chip si fa più dura

Termini più duri li ha invece usati Howard Lutnick, nominato da Donald Trump a ministro del commercio. DeepSeek ha «rubato. Si è infiltrata e ha preso il nostro IP», ha spiegato ai senatori americani nel corso della sua audizione di conferma.

Se nominato, Lutnick si troverà a gestire il Chips Act, uno dei provvedimenti più significativi dell'era Biden, e a gestire i controlli all'export dei semiconduttori.

«Sarò molto duro» sui chip, ha assicurato Lutnick ai senatori mentre, secondo indiscrezioni, all'interno dell'amministrazione Trump già di discute una possibile stretta sulle vendite di semiconduttori Nvidia in Cina, in particolare quelli per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Rumors che affondano Nvidia a Wall Street, dove arriva a perdere il 6,9%.

SDA