Anche l'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows si è consegnato alle autorità della Georgia. (foto d'archivio) Keystone

Mark Meadows, l'ex capo dello staff della Casa Bianca, si è consegnato alle autorità della Georgia, che lo hanno accusato insieme all'ex presidente americano Donald Trump di aver cercato di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 nello Stato.

La cauzione per lui è stata fissata a 100'000 dollari.

Intanto Trump ha fatto sapere sul suo social Truth che si consegnerà alle autorità della Georgia alle 19.30 ora locale, all'01.30 della notte in Svizzera. L'ex presidente è atteso presentarsi in carcere per la quarta incriminazione.

Da parte sua il «Washington Post» riferisce che la procuratrice della contea di Fulton, in Georgia, Fanni Willis ha proposto che il processo a Trump e altri 18 imputati inizi il 23 ottobre.

SDA