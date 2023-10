Ivanka Trump dovrà testimoniare al processo civile in corso a New York con il padre Donald Trump, accusato di aver gonfiato il valore degli asset della sua società.

Ivanka Trump durante un'intervista mostrata in luglio in occasione di un'udienza del Comitato che indaga sull'attacco del 6 gennaio. KEYSTONE/House Select Committee via AP

Lo ha stabilito il giudice Arthur Engoron respingendo la richiesta della figlia dell'ex presidente di essere esonerata.

Ivanka era stata accusata inizialmente con suo padre e i suoi due fratelli, Donald Trump Jr e Eric Trump, ma successivamente il giudice aveva accolto la richiesta dei legali di Ivanka di essere esonerata in quanto non coinvolta nella creazione e nella diffusione delle comunicazioni elaborate per Deutsche Bank dalla società di Trump.

SDA