John Podesta sostituirà John Kerry Keystone

Joe Biden sceglierà il suo senior advisor John Podesta per sostituire John Kerry quando lascerà l'incarico di inviato speciale della Casa Bianca per il clima. Lo riferisce il Washington Post.

Dal settembre 2022 Podesta è senior advisor di Biden per l'innovazione nel settore dell'energia pulita. In precedenza è stato chief of staff del presidente Bill Clinton, consigliere di Barack Obama e capo della campagna elettorale di Hillary Clinton nel 2016.

SDA