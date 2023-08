Per Donald Trump si tratta della seconda dichiarazione di non colpevolezza in 24 ore. (Immagine d'archivio del 29 luglio) Keystone

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si dichiara non colpevole delle nuove accuse avanzate nei suoi confronti per l'incriminazione delle carte segrete nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida.

Per Trump si tratta della seconda dichiarazione di non colpevolezza in 24 ore.

SDA