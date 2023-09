Un atto di vandalismo, forse con motivazioni politiche, ha paralizzato il traffico ferroviario fra Amburgo e Berlino. (Immagine d'archivio). Keystone

Questa mattina sono stati cancellati numerosi treni a lunga percorrenza tra Amburgo e Berlino, a causa delle conseguenze di «atti di vandalismo».

Un portavoce dei vigili del fuoco di Amburgo ha riferito che la scorsa notte sono scoppiati incendi in diversi pozzetti dei cavi della Deutsche Bahn nella città anseatica, andando a danneggiare la tecnologia di comunicazione. Lo riporta Dpa.

Anche altri treni da Amburgo sono stati cancellati. Al momento sono proposti percorsi alternativi.

Sempre secondo la Dpa, la polizia di Amburgo segue la pista delle motivazioni politiche nelle indagini sugli atti di vandalismo.

L'estrema sinistra rivenda i gesti

Un messaggio di rivendicazione del sabotaggio è comparso su Indymedia Germania, portale di estrema sinistra. L'attacco viene presentato con il titolo «Switch Off! Sabotaggio decentralizzato dell'infrastruttura capitalista ad Amburgo».

Il messaggio dichiara che l'azione sarebbe stata limitata a sezioni della linea non utilizzate per il traffico passeggeri. Tuttavia, come sottolinea Dpa, il danneggiamento ha causato disagi complessivi, soprattutto per i treni a lunga percorrenza.

«Qualche litro di benzina nei pozzetti dei cavi delle rotaie dovrebbe portare a guasti o limitazioni il più a lungo possibile nel trasporto, ad esempio, di materie prime procurate nel corso dello sfruttamento neocoloniale e dell'estrattivismo che distrugge la terra», scrivono gli autori della rivendicazione, che condanna anche un progetto delle ferrovie tedesche Db in Messico.

«Amburgo è una metropoli capitalista», continua il messaggio, «se vogliamo abolire il capitalismo, perché non cominciare da qui, dalle infrastrutture che lo sostengono?».

La polizia di Amburgo aveva già confermato di indagare la pista politica per gli attacchi incendiari. La possibile rivendicazione viene attualmente analizzata e valutata, dice la polizia.

ATS / sam