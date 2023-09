L'ex presidente del Venezuela Carlos Andres Perez in una foto del 1999. KEYSTONE

L'ex presidente del Venezuela, Carlos Andrés Perez, morto nel 2010, è apparso in un video diventato virale sul web in cui esprime «pieno sostegno» a un candidato del suo partito: la trovata di marketing è stata realizzata grazie all'intelligenza artificiale (Ia).

Il partito di opposizione Azione democratica (Ad), di cui faceva parte l'ex capo dello Stato, conosciuto come Cap, ha pubblicato il filmato per sostenere l'ex deputato Carlos Prosperi, candidato alle primarie di ottobre in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

«Nei prossimi mesi verrà eletto il candidato che avrà le migliori condizioni per diventare presidente del Venezuela. Per questo motivo esprimo il mio pieno sostegno a Carlos Prosperi. Sono con lui, un giovane talentuoso, intelligente e un buon amico», riferisce con tono vivace Perez, che appare vestito di scuro, seduto a un tavolo dove si muove solo la sua bocca.

«Dopo tanti anni di lotta per recuperare la democrazia, oggi abbiamo finalmente una grande opportunità di cambiamento, rinnovamento e trionfo», ha aggiunto, nel corso di un discorso di un minuto.

SDA