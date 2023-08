Verso un'alleanza contro la deforestazione dell'Amazzonia Keystone

I Paesi sudamericani dell'Amazzonia hanno annunciato la creazione di un'alleanza per combattere la deforestazione, in una dichiarazione congiunta diffusa in occasione del vertice che si tiene nella città brasiliana di Belem.

Questa alleanza «ha come scopo di promuovere la cooperazione regionale nella lotta alla deforestazione, per evitare che l'Amazzonia raggiunga il punto di non ritorno», si legge nella dichiarazione firmata da Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela.

