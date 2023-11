Il presidente serbo ha seccamente smentito indiscrezioni di stampa. Keystone

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto oggi che non firmerà mai una dichiarazione di riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo.

Lo ha fatto reagendo a notizie diffuse da alcuni media, secondo i quali Vucic sarebbe disposto a un accordo con Pristina e a riconoscere l'indipendenza del Kosovo subito dopo le elezioni del prossimo 17 dicembre.

Si tratta, ha osservato il presidente, di menzogne e falsità analoghe a quelle diffuse dagli stessi organi di informazione che lo scorso anno avevano dato per certo che Vucic avrebbe aderito alle sanzioni alla Russia subito dopo le elezioni generali del 3 aprile 2022.

Con il presidente si sono subito schierati la premier Ana Brnabic e il ministro degli Esteri Ivica Dacic, che hanno parlato anch'essi di falsità diffuse da taluni media.

Dacic al tempo stesso, riferendosi a quelle che ha definito «menzogne» postate sul sito del ministero degli esteri kosovaro e relative a una presunta futura ambasciata in Serbia, ha affermato che il Kosovo non ha, non può avere né avrà mai una sua rappresentanza diplomatica a Belgrado.

A suo dire, Pristina aprirà prima una sua ambasciata sulla Luna piuttosto che a Belgrado. In Serbia, ha detto, vi sono 72 ambasciate e consolati in rappresentanza di stati sovrani e indipendenti, cosa che il Kosovo non è né lo sarà mai.

