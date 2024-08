La vicepresidente è data avanti rispetto al tycoon. Keystone

Kamala Harris è in testa di due punti nella media dei sondaggi presidenziali nazionali del Washington Post.

SDA

La sua posizione è migliorata anche in ogni Stato in bilico, dove è in testa in tre su sette, ampliando il suo vantaggio nel Midwest e riducendo quello di Donald Trump in Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina.

In particolare, la candidata presidenziale dem è in vantaggio in Michigan (+1%), Pennsylvania (+2%) e Wisconsin (+3%), mentre il tycoon guida in North Carolina (+1%), Arizona (+1%), Georgia (+3%) e Nevada (+2%).

SDA