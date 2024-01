Joe Biden e Xi Jinping nel novembre scorso in California. Keystone

In uno scambio di congratulazioni col presidente Joe Biden per il 45esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Pechino e Washington, il leader cinese Xi Jinping ha detto di essere disposto a lavorare con gli Stati Uniti per promuovere legami bilaterali stabili.

Stando ai media statali cinesi, Xi ha affermato che entrambe le parti dovrebbero intraprendere azioni pratiche per promuovere lo sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni Cina-USA.

Il presidente cinese ha sottolineato di essere «disposto a lavorare con Biden per continuare a gestire relazioni a beneficio sia della Cina che degli Stati Uniti e del loro popolo, e per promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo.

Nel frattempo, la presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha espresso la speranza che Taipei e Pechino cerchino una «coesistenza pacifica a lungo termine», e ha affermato che le future relazioni con la Cina dovrebbero essere decise secondo le «procedure democratiche» di Taiwan.

Taiwan è a meno di due settimane dalle elezioni, seguite da vicino da Pechino a Washington poiché determineranno il futuro dei rapporti dell'isola autogovernata con una Cina sempre più bellicosa. Pechino rivendica Taiwan come parte del suo territorio.

SDA