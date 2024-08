Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Usa, Jake Sullivan (a sinistra) con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan a Pechino. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Xinhua.

SDA

Il presidente cinese Xi Jinping ha detto a Sullivan, che l'impegno di Pechino per i buoni rapporti con Washington è rimasto invariato, riportano i media statali cinesi.

«L'impegno della Cina per l'obiettivo di uno sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni Cina-Stati Uniti non è cambiato», ha detto Xi a Sullivan durante l'incontro, ha indicato l'emittente statale Cctv, aggiungendo: «Ci auguriamo che gli Stati Uniti collaborino con la Cina per incontrarsi a metà strada».

Sullivan – secondo un resoconto sull'incontro del pool di giornalisti al seguito dello stessi consigliere della Sicurezza nazionale degli Stati Uniti – ha da parte sua detto al leader cinese che «Il presidente Biden non vede l'ora di parlare di nuovo con lei nelle prossime settimane».

Sullivan è arrivato a Pechino martedì, il primo consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti a visitare la Cina dal 2016, per tre giorni di colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi e altri funzionari di alto rango.

SDA