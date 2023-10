La stretta di mano fra Schumer e Xi a Pechino. Keystone

Le relazioni tra Cina e USA sono destinate ad avere un impatto sul «destino dell'umanità». Lo ha detto presidente cinese Xi Jinping nelle battute iniziali dell'incontro con il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e la sua delegazione bipartisan.

Secondo Xi, «il modo in cui Cina e Usa vanno d'accordo di fronte a un mondo di cambiamenti e disordini determinerà il futuro e il destino dell'umanità». I legami tra i due Paesi sono «la relazione bilaterale più importante al mondo. Ho detto molte volte, anche a diversi presidenti, che abbiamo 1000 ragioni per migliorare le relazioni, ma nessuna per rovinarle».

La Cina e gli Stati Uniti, ha proseguito Xi nell'incontro tenuto presso la Grande sala del popolo a Pechino, «devono dimostrare l'ampiezza di vedute, la visione e la responsabilità dei principali Paesi, migliorando il benessere dei due popoli e promuovendo il progresso della società umana».

Le relazioni tra i due Paesi hanno avuto «molti alti e bassi», ha precisato il leader comunista, osservando però che «la direzione generale è stata quella di andare avanti». Il mondo «si sta sviluppando e i tempi stanno cambiando, ma la logica storica della coesistenza pacifica tra Cina e Stati Uniti non è cambiata», ha concluso Xi.

SDA