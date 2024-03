Asif Ali Zardari nel 2012. (Immagine d'archivio) Keystone

Asif Ali Zardari è stato eletto 14esimo presidente del Pakistan, ottenendo la vittoria alle elezioni presidenziali. Zardari, vedovo della prima donna leader Benazir Bhutto, è diventato capo di Stato del Paese per la seconda volta, dopo esserlo stato dal 2013 al 2018.

Leader del Pakistan peoples party (Ppp), ha ricevuto 411 voti dal Parlamento, mentre il suo avversario Mehmood Khan Achakzai, candidato sostenuto dall'ex primo ministro Imran Khan, ha avuto 181 voti. Zardari era il candidato comune dell'attuale coalizione di governo guidata dal premier Muhammad Shehbaz Sharif.

Nato nel luglio 1955 da un'importante famiglia di proprietari terrieri della provincia meridionale del Sindh, Zardari ha iniziato la sua carriera politica attiva all'inizio degli anni Ottanta. Nel 1987 ha sposato Benazir Bhutto, poco prima della sua storica elezione a primo ministro donna del Pakistan nel 1988. Dopo l'assassinio di Benazir Bhutto nel 2007, Asif Zardari ha assunto la guida del Ppp. Attualmente guida il partito insieme al figlio Bilawal Bhutto Zardari, che ricopre il ruolo di co-presidente.

La reputazione di Zardari è stata attaccata da una serie di accuse di corruzione tra cui l'aver preso tangenti elargite per l'acquisto di gioielli. Nonostante la reputazione di «Mr. Ten Percent» – per il presunto compenso che prendeva per l'approvazione di contratti – un voto di simpatia lo ha spinto politicamente quando la moglie è stata assassinata in un attacco con bombe e armi da fuoco nel 2007.

Tra il 2008 e il 2013, ha portato avanti una riforma costituzionale che ha ridotto i poteri presidenziali e il secondo mandato lo vedrà gestire una carica per lo più cerimoniale.

Ha trascorso più di 11 anni in carcere, un periodo lungo anche per gli standard dei politici pachistani, con un talento da mercante d'azzardo per il recupero dopo gli scandali. Da giovane ha espresso solo limitate ambizioni politiche, perdendo le elezioni amministrative del 1983.

È stato il matrimonio combinato del 1987 con la leader del Ppp Benazir Bhutto a fargli guadagnare la ribalta politica. La loro unione – mediata dalla madre di Bhutto – era considerata un'accoppiata improbabile per un leader di una delle principali dinastie politiche del Pakistan.

Bhutto si era laureata a Oxford e a Harvard, spinta dal desiderio di spodestare l'allora presidente Mohammad Zia-ul-Haq, che aveva costretto il padre a lasciare l'ufficio di primo ministro e a farlo giustiziare. Zardari aveva abbandonato l'università ed era noto per le risse, i festini e gli amori.

SDA