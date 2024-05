Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice dei paesi nordici a Stoccolma Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato oggi a Stoccolma per il terzo vertice con i Paesi Nordici, in cui ha firmato accordi di sicurezza bilaterali con i cinque.

SDA

«Si tratta di una vera e propria manifestazione di un impegno a lungo termine a sostegno dell'Ucraina», ha sottolineato il primo ministro svedese Ulf Kristersson parlando con i giornalisti.

«Dopo più di 10 anni di aggressione russa e più di due anni di guerra su larga scala, l'Ucraina continua a combattere con una determinazione straordinaria» ha aggiunto, rimarcando inoltre l'impegno congiunto da parte dei Paesi Nordici a supportare l'Ucraina e farsi guidare da Kiev nel tipo di supporto necessario: «Finora i Paesi nordici hanno sostenuto l'Ucraina con circa 17 miliardi di euro in aiuti civili e militari.»

Il presidente della Finlandia Alexander Stubb ha specificato che il supporto per l'Ucraina è in tre fasi: la prima per garantire la vittoria della guerra, la seconda per permettere «una pace giusta», sottolineando la partecipazione dei Paesi alla conferenza di pace in Svizzera il 15 giugno e «l'ultimo e terzo obiettivo è dare il massimo sostegno all'Ucraina verso l'adesione all'Ue e alla Nato.»

La premier danese ha evidenziato l'importanza dell'incontro e dell'accelerazione dei tempi per la consegna del materiale: «Siamo tutti d'accordo sulla necessità di potenziare le nostre industrie di difesa e allo stesso tempo di sostenere la produzione di armi, munizioni e droni in Ucraina» che secondo Fredriksen aiuterebbe a ridurre i tempi di consegna.

Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha evidenziato come la guerra in Ucraina abbia cambiato i Paesi nordici: «Eravamo tre membri nella Nato ora siamo cinque», e apprezza l'impegno dell'Ucraina «nella più grande azione di difesa dalla Seconda Guerra Monidale».

Guardando avanti Støre ha parlato della volontà di pace tra gli ucraini: «hanno un solo sogno: vivere una vita regolare come cittadini europei in un'Europa libera e un'Ucraina libera. Non perdiamo quindi questa prospettiva. Si tratta davvero della vita delle persone» ha concluso Støre ricordando la partecipazione della Norvegia alla conferenza di pace del 15 giugno.

SDA