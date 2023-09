Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo a Capitol Hill Keystone

Kevin McCharty definisce «buono» e «produttivo» l'incontro con Volodymyr Zelensky oggi al Congresso USA, ma lo Speaker repubblicano non si impegna a calendarizzare il voto per i nuovi 24 miliardi di dollari di aiuti per l'Ucraina chiesti da Joe Biden.

«Abbiamo i nostri problemi fiscali di cui occuparci. Ci sono 10.000 persone che hanno appena attraversato il confine e il presidente pensa solo» all'Ucraina, ha dichiarato.

Oggi una ventina di repubblicani inviano una lettera alla Casa Bianca chiedendo lo stop degli aiuti all'Ucraina, sollevando dubbi sull'utilizzo dei fondi e sul fatto che Kiev stia facendo progressi contro la Russia.

In precedenza McCarthy ha negato al presidente ucraino una sessione congiunta del Congresso che gli avrebbe consentito di rivolgersi a tutti i deputati e i senatori. «Non abbiamo tempo per una sessione congiunta», ha detto McCarthy. «Ho fatto esattamente quello che ho fatto con la premier italiana, il primo ministro britannico. Quando vengono i leader qui al Congresso creo un gruppo bipartisan di rappresentanti».

McCarthy ha anche evitato di farsi vedere pubblicamente con Zelenski negando ai fotografi l'accesso alla stanza dell'incontro, un altro segno che i repubblicani alla Camera sono spaccati sul sostegno all'Ucraina.

Il leader di Kiev è invece apparso con il leader della minoranza dem Hakeem Jeffries e con i leader del Senato, il dem Chuck Schumer e il repubblicano Mitch McConnell.

