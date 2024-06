"L'Europa deve essere un continente di una pace forte", ha detto Volodymyr Zelensky. (Immagine d'archivio del 7 giugno) Keystone

«Noi chiuderemo questa guerra (di aggressione russa) nell'interesse di tutti i figli, la chiuderemo alle nostre condizioni».

SDA

Lo ha detto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky parlando al Bundestag, la principale Camera del parlamento tedesco, che rappresenta il popolo.

«Il tempo per i compromessi è finito», ha aggiunto. «L'Europa deve essere un continente di una pace forte».

Zelensky: Ucraina non sia divisa da un muro

Zelensky ha anche affermato che l'Ucraina non deve essere divisa, tracciando parallelismi con il muro di Berlino. «Potete capire perché stiamo lottando così duramente contro i tentativi della Russia di dividerci, di dividere l'Ucraina. Perché stiamo facendo assolutamente di tutto per prevenire un muro tra le parti del nostro paese».

«L'Europa divisa non è mai stata pacifica, e la Germania divisa non è mai stata felice. Perciò voi ci capite», ha continuato.

Afd boicotta il discorso di Zelensky

Tutti i 77 deputati tranne quattro del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd, alternativa per la Germania) hanno disertato la seduta del Bundestag, riferisce l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

Alla seduta hanno partecipato quasi tutti i deputati degli altri partiti, tranne – come preannunciato – quello dei populisti di sinistra del neonato gruppo Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (Bsw, alleanza Sahra Wagenknecht – ragione e giustizia, costituito fondamentalmente da dissidenti del partito di sinistra Die Linke)

«Rifiutiamo di ascoltare un oratore in tenuta mimetica», ha spiegato la direzione dell'Afd in un comunicato, affermando che «l'Ucraina non ha bisogno di un presidente di guerra, ma di un presidente di pace».

Un responsabile del Bsw ha dal canto suo dichiarato all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) che l'annunciato boicottaggio intende inviare «un segno di solidarietà con tutti quegli ucraini che vogliono un cessate il fuoco immediato e una soluzione negoziata».

L'Afd in questi due anni ha sostenuto la necessità di un miglioramento delle relazioni con la Russia e si oppone alle sanzioni imposte dall'Ue contro Mosca. Alcuni membri del partito hanno addirittura legami stretti con il governo russo e hanno partecipato a conferenze e incontri per discutere delle sanzioni e della cooperazione economica tra Germania e Russia.

SDA