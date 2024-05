Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di avere parlato con il primo ministro polacco Donald Tusk della «situazione a Kharkiv e dell'urgente necessità dell'Ucraina di una difesa aerea per proteggere Kharkiv e altre regioni».

SDA

«Uno degli obiettivi della Russia in questo momento è la nostra infrastruttura del gas nell'Ucraina occidentale. Il successo della Russia nel prenderlo di mira può mettere in pericolo l'intera sicurezza energetica dell'Europa», ha aggiunto.

«Dobbiamo trovare un modo per contrastare insieme questa sfida. Abbiamo inoltre incaricato i nostri team di iniziare subito a lavorare sul testo dell'accordo bilaterale sulla sicurezza. Un simile accordo tra partner storici deve essere quanto più ambizioso possibile».

In un'intervista alla Abc, ripresa da Ukrinform, il presidente ucraino ha detto che a Kharkiv «la situazione è molto seria. Non possiamo permetterci di perdere. (..). Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono due sistemi Patriot. Se li avremo, la Russia non sarà in grado di occupare Kharkiv».

Alla domanda se l'America sia responsabile di ciò che sta accadendo a Kharkiv, Zelensky ha risposto che è «colpa del mondo. Hanno dato a Putin l'opportunità di occupare» il territorio ucraino. «Ma ora il mondo può aiutarci» e «abbiamo bisogno di aiuto proprio adesso».

