Zelensky mira in particolare a rafforzare la propria difesa aerea. Keystone

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky annuncia che oggi sarà al vertice della Comunità politica europea a Granada, summit al quale, fra i vari leader, presenzierà anche il presidente della Confederazione Alain Berset.

«L'Ucraina, insieme ad altre nazioni, partecipa – scrive su Telegram – alla nostra casa comune europea per il bene della sicurezza e della stabilità del continente. Si lavorerà in formati congiunti e importanti incontri bilaterali. La chiave per noi, soprattutto prima dell'inverno, è rafforzare la difesa aerea e esiste già una base per nuovi accordi con i partner. Ci stiamo preparando a confermarli e implementarli».

«Stiamo lavorando – afferma il presidente ucraino – per rafforzare l'architettura di sicurezza esistente in Europa, in particolare quella regionale. L'Ucraina ha proposte forti. Particolare attenzione è riservata alla regione del Mar Nero e al lavoro congiunto per la sicurezza alimentare globale e la tutela della libertà di navigazione. Questa giornata dovrebbe essere fruttuosa per l'Ucraina e per tutta l'Europa».

L'arrivo di Zelensky in Spagna non era stato annunciato in anticipo per motivi di sicurezza, ma funzionari vicini al dossier avevano detto che il leader ucraino sarebbe stato presente con l'obiettivo di fare pressioni per ottenere aiuti militari più urgenti e necessari, come i sistemi di difesa aerea, aveva anticipato il Guardian.

«L'incontro di Granada offre anche a leader come il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Rishi Sunak la possibilità di riaffermare il loro impegno nei confronti dell'Ucraina dopo che le turbolenze politiche negli Stati Uniti e in Europa hanno sollevato dubbi sul mantenimento del sostegno», aggiunge la testata inglese.

SDA