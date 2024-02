Nata come società di mutuo soccorso RSI

Terminano sabato sera, con una cena di galà organizzata dall’Ambasciata della Svizzera e a cui partecipano anche le autorità cantonali, le prime celebrazioni per il 150esimo anniversario dell’Unione Ticinese, un’associazione che a Londra promuove le eccellenze del Cantone, offrendo una piattaforma di incontro, confronto per gli svizzeri italiani, e non solo.

Nata come società di mutuo soccorso, nei primi decenni della sua esistenza l’Unione si prendeva cura dei suoi associati più bisognosi, pagando le cure mediche e garantendo loro anche una degna sepoltura. A fondarla era stato un bleniese, l'imprenditore Stefano Gatti.

Swisstxt