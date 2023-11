Nella foto una veduta aerea del complesso scolastico del Palasio di Giubiasco archivio Ti-Press

La sicurezza stradale dei bambini nei pressi delle Scuole comunali al Palasio di Giubiasco è buona. Ma si rileva l'eccessivo accompagnamento degli allievi con l'auto sin davanti all'edificio scolastico.

È quanto emerge da un'analisi effettuata dal TCS in collaborazione con la Città di Bellinzona allo scopo di individuare eventuali carenze in termini di standard di sicurezza, sia dell'infrastruttura stradale sia per quanto riguarda il comportamento delle persone.

Il fenomeno dei genitori-taxi è già riconosciuto anche nel Piano della mobilità scolastica comunale, che cerca con misure preventive e deterrenti di scoraggiarlo.

Swisstxt