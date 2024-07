Tipress

Medacta, azienda con sede a Castel San Pietro, specializzata in prodotti ortopedici, ha aumentato significativamente il fatturato nel primo semestre dell'esercizio in corso.

Swisstxt

La crescita è stata ottenuta in tutte le regioni e in tutti i segmenti di mercato, spiega una nota che la società ha diffuso mercoledì. Globalmente, i ricavi sono saliti del 14,3% a 288,6 milioni di euro (278,2 milioni di franchi) nel periodo in esame.

Questo risultato è leggermente inferiore alle aspettative degli analisti contattati dall'agenzia di stampa economico-finanziaria AWP, che si aspettavano 289,9 milioni di euro (valore medio delle stime).

