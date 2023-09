Il sindaco di Bellinzona Tipress

Mario Branda sarà al cancelletto di partenza il prossimo 14 aprile per tentare di riconfermare la propria presenza in municipio in qualità di sindaco di Bellinzona.

Lo ha confermato lo stesso esponente socialista alla «Regione». Per lui si tratterebbe della quarta legislatura nell'esecutivo bellinzonese. Eletto sindaco per la prima volta nel 2012, l'avvocato ed ex procuratore pubblico ha dato la sua disponibilità domenica sera ai vertici sezionali del Ps in vista delle elezioni comunali. In cima alle priorità di Branda c'è il consolidamento del processo aggregativo, accettato in votazione popolare nel 2015 e diventato realtà due anni dopo.

