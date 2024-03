Boris Bignasca si dimette da capogruppo in Gran Consiglio

Boris Bignasca archivio Ti-Press

Il leghista ha annunciato la decisione con una e-mail interna dopo le polemiche sulle nomine dei magistrati.

La spaccatura emersa nella Lega dei Ticinesi sulla nomina di un procuratore pubblico in quota legista ha provocato le dimissioni di Boris Bignasca da capogruppo in Gran Consiglio. A comunicare la decisione è stato lo stesso Bignasca giovedì in una e-mail interna.

Il messaggio ha fatto seguito alla riunione di mercoledì in cui il movimento si erano diviso sulla candidatura di Alvaro Camponovo. A darne notizia oggi la Domenica e laRegione. Nel frattempo la situazione sarebbe almeno in parte rientrata.

Secondo quanto riferito alla RSI, il gruppo leghista affronterà la questione nei prossimi giorni, probabilmente già lunedì, a margine della sessione di Gran Consiglio.