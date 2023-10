Un cacciatore scomparso da domenica è stato trovato morto nei pressi di Pontresina.

La vallata dove è avvenuto l'incidente. Polizia cantonale Grigioni

Le autorità grigionesi hanno aperto un’indagine per determinare le cause del decesso. Il cacciatore 65enne, uscito per una battuta di caccia con due cani, non era tornato a casa sua domenica a mezzogiorno come previsto.

Allertata dalla famiglia, la polizia ha avviato una vasta operazione di ricerca alla quale hanno partecipato anche soccorritori alpini del CAS con cani da ricerca, unità della polizia e i pompieri e due elicotteri della Rega.

Il corpo dell’uomo è stato infine trovato intorno alla mezzanotte di domenica, non lontano da un sentiero escursionistico in Val Morteratsch.

Il Careteam del Grischun è stato chiamato a occuparsi dei parenti.

Swisstxt