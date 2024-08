Claude Barras premiato in Piazza Grande Keystone

, il regista vallesano Claude Barras è stato premiato al Locarno Film Festival.

In occasione della prima svizzera del film «Sauvages» Ha infatti ricevuto il Locarno Kids Award per la sua fiaba ecologica che si svolge nel Borneo. Il film d’animazione racconta la lotta di un cucciolo d’orango e dei suoi amici per salvare la foresta dell'isola asiatica. Il «Locarno Kids Award la Mobiliare» viene attribuito ogni anno a una personalità che risulta in grado di avvicinare il cinema ai più giovani. A Cannes la pellicola era stata selezionata tra le proiezioni speciali.

