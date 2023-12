Un dipendente dell'Ufficio federale delle strade ispeziona i danni nella galleria autostradale del San Salvatore sulla A2 vicino a Lugano, giovedì 8 giugno 2017, a Grancia. KEYSTONE

Dopo le condanne in primo grado nel 2019 per violazione dell’arte edilizia, prosciolti in appello i due imputati: non vi è un «nesso causale» tra i lavori svolti e il crollo nel 2017.

La corte d'appello, a due mesi dal processo celebrato a Mendrisio, ha assolto i due imputati rimasti (il terzo è nel frattempo deceduto) per il crollo avvenuto l'8 giugno 2017 dentro la galleria del San Salvatore.

Sette tonnellate di calcestruzzo era finite sulla corsia di sorpasso per chi viaggiava verso sud, fortunatamente senza causare vittime.

Il processo di primo grado aveva portato nel 2019 alla condanna per violazione, per negligenza, delle regole dell'arte edilizia. Si trattava di tre responsabili dei lavori svolti in precedenza. Ora, anche grazie a una nuova perizia, il verdetto è stato ribaltato: per la corte non ci fu nesso causale.