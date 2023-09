Immagine illustrativa d'archivio. © Ti-Press

L'uomo, che era attivo in un centro estetico del Mendrisiotto, avrebbe convinto diverse persone ad affidargli del denaro.

Un 52enne italiano residente nel Mendrisiotto è stato arrestato il 21 agosto con l'accusa di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti per una serie di reati finanziari che avrebbe commesso sull'arco di più anni.

Attivo come massaggiatore e personal trainer in un centro estetico della regione, di cui si diceva titolare, l'uomo si dichiarava anche esperto in investimenti.

Avrebbe così indotto diverse persone ad affidargli del denaro, promettendo loro un importante economico, però mai realizzatosi.

L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice Francesca Nicora. Eventuali parti lese sono invitate a rivolgersi per iscritto al Ministero pubblico