Stop a tutte le attività che esulano dagli obblighi contrattuali dei docenti: passeggiate scolastiche, settimane bianche e verdi e tutto il tempo extra messo a disposizione dagli insegnanti.

È lo scenario previsto alle scuole medie di Bellinzona 2 qualora le misure di risparmio messe a preventivo dal Consiglio di Stato dovessero entrare in vigore il prossimo anno.

L’avvertimento è contenuto in una presa di posizione del collegio docenti firmata dalla presidente Denise Maranesi. La quale spiega che «così le cose non vanno e non devono essere i dipendenti pubblici a risanare le casse statali».

Il documento potrebbe fare, come si suole dire, scuola presso altre sedi.

