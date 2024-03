È morto l’architetto ticinese Michele Arnaboldi

L'architetto Michele Arnaboldi è morto. © Ti-Press / Pablo Gianinazzi

L'architetto ticinese e professore emerito Michele Arnaboldi è morto. Molte le sue opere conosciute. L'ultimo suo progetto è stato scelto pochi giorni fa dall'EOC per l'Ospedale di Bellinzona.

Lo rende noto l’Università della Svizzera italiana, che sottolinea come Arnaboldi lasci «un vuoto profondo nel mondo dell’architettura e della formazione disciplinare, dove ha lasciato un’impronta indelebile attraverso il suo contributo innovativo e la sua passione instancabile».

Architetto e urbanista, classe 1953, Arnaboldi è stato autore di oltre un centinaio di progetti, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, invitato a partecipare a numerosi mandati di studio di pianificazione. Ha esposto opere in molti contesti museali in Europa e non solo.

Si è laureato a 26 anni al Politecnico di Zurigo e da subito ha iniziato la sua collaborazione con Luigi Snozzi.

L'ultimo grande progetto per l'ospedale di Bellinzona

Fra le sue realizzazioni si ricorda ad esempio il Policentro Anziani di Losone, il Masterplan Expo 1998 di Hannover con l’architetto Raffaele Cavadini, la palestra del Cpc di Locarno e la Banca Raiffeisen di Intragna.

A detta dei colleghi ciò che ha sempre caratterizzato i suoi progetti è stata la ricerca di un’armonia tra l’architettura contemporanea ed elementi ed impianti tradizionali.

Il giornale La Regione ricorda come il suo ultimo grande progetto, al quale aveva lavorato unitamente al collega Gaggini dell’omonimo studio d’architettura di Lugano, è stato «Il profumo dei tigli», il nuovo ospedale regionale di Bellinzona.

L'EOC lo aveva scelto pochi giorni fa all’unanimità per il suo impatto minimo sull’ambiente e per la forte sostenibilità economica e sociale.

