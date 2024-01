Gli organizzatori del World Economic Forum (WEF) avevano minacciato di lasciare Davos (GR) nel 2020 a causa del crescente numero di eventi che interferivano con la manifestazione, ma ora il problema non sussiste più.

Da diversi anni gli organizzatori del WEF si lamentano del numero sempre crescente di eventi che si svolgono in concomitanza del forum economico, senza che ci siano legami con quest'ultimo. La situazione ha suscitato anche la rabbia dei vacanzieri, come dichiarato dal direttore del WEF Alois Zwinggi in un'intervista odierna al settimanale di lingua tedesca SonntagsZeitung.

«L'anno scorso le cose sono andate piuttosto male, ma quest'anno siamo riusciti a far capire a chi di dover che non saremmo stati in grado di rimanere a Davos a lungo termine se la situazione non fosse migliorata», ha aggiunto. «È chiaro che la situazione è tornata alla normalità e che siamo sulla strada giusta con gli hotel».

falu, ats