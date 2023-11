Scontro frontale con due feriti leggeri. Keystone

Due persone sono rimaste leggermente ferite in uno scontro frontale tra due auto stamani a Peist, nei Grigioni, ha annunciato la polizia cantonale.

Poco prima delle 10.00, un automobilista di 47 anni, che viaggiava da Arosa in direzione di Coira, si è scontrato con un 26enne che sopraggiungeva in senso inverso. Il primo veicolo, equipaggiato con pneumatici estivi, ha sbandato sulla corsia opposta in una curva sulla strada innevata.

Dopo le prime cure mediche sul posto, i due occupanti del primo veicolo sono stati trasportati in ambulanza all'Ospedale cantonale di Coira per un controllo più approfondito.

Le condizioni stradali invernali hanno causato altri 20 incidenti da venerdì sera nei Grigioni. Fortunatamente nella maggior parte dei casi le persone coinvolte sono rimaste illese. Le cause più comuni degli incidenti sono state il mancato adeguamento della velocità alle condizioni della strada e l'inadeguatezza dell'equipaggiamento invernale dei veicoli, precisa la polizia grigionese in un comunicato.

mc, ats