L'esecutivo retico vuole accelerare la trasformazione digitale nell'amministrazione pubblica. (Foto d'archivio) Keystone

L'esecutivo retico vuole accelerare la trasformazione digitale nell'amministrazione pubblica. Per dar seguito operativo alla sua strategia, il Governo intende creare 45,6 nuovi posti di lavoro. I costi si aggirano sui 35 milioni di franchi.

In considerazione delle numerose regioni periferiche nel cantone più esteso della Svizzera, il Governo ha identificato un potenziale particolare a livello digitale, si legge nella nota diramata oggi. L'obiettivo è quello di creare un'amministrazione digitale moderna più accessibile.

Il Governo si è prefissato di creare i servizi di base entro il 2028, come un portale web cantonale, una piattaforma di comunicazione per il cittadino ("bucalettere digitale") oppure la gestione interna delle pratiche amministrative. Le informazioni disponibili in formato digitale e le procedure delle singole amministrazioni devono essere costantemente ampliate. Fanno parte della strategia anche temi come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e l'identità elettronica.

La maggior parte dei nuovi impieghi troverà spazio all'interno nell'Ufficio cantonale d'informatica, in seno al Dipartimento delle finanze e dei comuni. Ogni dipartimento disporrà inoltre di un responsabile della digitalizzazione.

Il Gran Consiglio retico discuterà il rapporto dell'esecutivo, la richiesta di un relativo credito finanziario e quella degli impieghi supplementari necessari nella sessione di dicembre 2023.

danu, ats