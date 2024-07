Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto un'indagine sul deragliamento di un vagone ferroviario della Ferrovia retica (FR) sulla linea del Bernina.

Immagine illustrativa. sda

SDA

Il fatto è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 giugno di quest'anno: il carro ferroviario, quattro minuti dopo essere stato parcheggiato alla stazione di Bernina Lagalb, si è messo in movimento in direzione di Pontresina (GR) ed è deragliato dopo aver attraversato Bernina Suot, ha comunicato oggi il SISI in un rapporto preliminare sull'indagine.

Il carro ferroviario e un veicolo da cantiere caricato su di esso sono andati completamente distrutti nel deragliamento. Inoltre, sono stati strappati due pali della linea di contatto e sono stati danneggiati uno scambio e una carreggiata. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico ferroviario sulla linea del Bernina tra Pontresina e Poschiavo (GR) è stato interrotto per due giorni in seguito al deragliamento del vagone.

ev, ats