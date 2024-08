Guai per Eolo Alberti Tipress

Eolo Alberti è finito sotto inchiesta per reati di natura finanziaria.

Le ipotesi a carico del sindaco di Bioggio sarebbero quelle di appropriazione indebita e di amministrazione infedele.

Gli accertamenti sono in corso, e non si esclude la possibilità che la procura chieda a breve, al giudice competente, di ordinare la carcerazione preventiva del 65enne.

Impossibile conoscere l’entità delle malversazioni imputategli. Sempre secondo le informazioni raccolte dalla RSI, i fatti non riguarderebbero comunque l’attività svolta in seno al Comune malcantonese.

Alberti è un personaggio noto. Ex granconsigliere, siede attualmente nel CDA dell’EOC.

La RSI ricorda che nel 2004 era stato condannato per la vicenda dei falsi medici di Cimo, dove era in quel momento sindaco. Erano stati decisi per lui 12 mesi di carcere sospesi per appropriazione indebita, riciclaggio, ricettazione e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.

