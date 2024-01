Immagine illustrativa d'archivio. Ti-Press

Tre anni fa, l'8 gennaio del 2021, un operaio italiano di 54 anni ha perso la vita sul cantiere del Du Lac di Paradiso. La Suva ha riscontrato carenze nella sicurezza e il ricorso della ditta del Luganese è stato respinto, riporta la RSI. L'inchiesta ora si avvicina al termine.

Un operaio stava buttando del materiale dal sesto piano, tramite il vano dell'ascensore, che veniva usato per sgomberare le camere dell'ex albergo. La vittima è stata travolta dai pesanti detriti ed è morta sul posto.

Gli esperti della Suva hanno subito effettuato un sopralluogo, emettendo un Avvertimento di livello 1, perché l'impresa di costruzioni non aveva applicato tutte le necessarie misure di sicurezza.

Le carenze ritrovate erano quattro: i vani non erano stati abbastanza protetti in modo da evitare una caduta, gli interventi che si tenevano ai piani inferiori non erano stati riparati da oggetti che potevano arrivare dall'alto, l'accesso alla zona di pericolo, il pianterreno, non era bloccato e la pianificazione dei lavori non era pensata in modo tale da ridurre al minimo il rischio di infortuni.

Ricorso respinto

L'impresa luganese, però, si era opposta all'avvertimento e aveva riconosciuto solo la prima osservazione formulata. Lunedì però si è saputo che negli scorsi mesi il Tribunale amministrativo federale ha respinto in toto il ricorso della ditta.

Il ministero pubblico ha ricevuto la sentenza e ha potuto esimersi da commissionare una perizia grazie all'acquisizione agli atti della documentazione della Suva.

La conclusione dell'inchiesta penale, coordinata dal procuratore pubblico Moreno Capella, si avvicina. I tre imputati, ricorda la RSI, sono l'operaio che ha gettato il materiale sulla vittima, il capocantiere e il tecnico che si era occupato delle misure di sicurezza.

I reati ipotizzati da Capella contro di loro sono l'omicidio colposo e la violazione delle regole dell'arte dell'edilizia.