Lo schianto della cabina nel maggio 2021 causò 14 morti Keystone

La giudice per le indagini preliminari (gup) di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte), Rosa Maria Fornelli, non ha preso alcuna decisione oggi in merito alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di otto imputati, tra cui due società, incriminate per la tragedia del Mottarone.

SDA

La giudice ha invitato invece la procura di Verbania a modificare i capi di imputazione, in quanto ritiene vadano escluse l'aggravante dell'antinfortunistica e la sussistenza dei reati dolosi, accogliendo le tesi difensive.

Per la gup le accuse vanno contestate come disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Ciò potrebbe alleggerire la posizione di alcuni. Si ritorna in aula il prossimo 12 settembre.

L'incidente della funivia Stresa-Mottarone (Verbano-Cusio-Ossola) è accaduto la mattina di domenica 23 maggio 2021 quando la fune traente dell'impianto ha ceduto, causando la caduta di una delle cabine in transito, al cui interno si trovavano quindici persone. Quattordici di loro sono morte, mentre un bambino è rimasto gravemente ferito.

SDA