Preoccupa la diffusione della peste suina in Piemonte e Lombardia

Ulteriori misure stringenti per fermare il focolaio di peste suina africana riscontrato in alcuni cinghiali tra Piemonte e Liguria.

Le disposizioni del ministero della Salute per l'area infetta (78 Comuni in Piemonte e 36 in Liguria) prevedono, tra l'altro, la macellazione immediata di suini e i divieti di ripopolamento per 6 mesi e di movimentare carni fresche e sottoprodotti al di fuori dell'area 'rossa'.

Il documento segue di sei giorni l'ordinanza del 13 gennaio firmata dal ministero della Salute d''intesa con il Mipaaf che vieta l'attività venatoria, la cerca di funghi e tartufi, il trekking, il mountain bike, per 6 mesi.

