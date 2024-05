Frontale tra due auto a Giubiasco, ingenti danni materiali

Immagine illustrativa/foto d'archivio. ©Ti-Press

Due automobili si sono scontrate frontalmente verso le 22 di sabato sera sulla strada cantonale a Giubiasco. Lo rende noto il portale d'informazione Tio.

Come riferisce Tio, una vettura circolava in direzione di Bellinzona quando si è scontrata, per motivi che stabilirà l'inchiesta di polizia, con un altro veicolo, che transitava in senso opposto. Non si registrano feriti, ma solamente ingenti danni materiali e gravi disagi al traffico.

Sul posto - scrive il sito d'informazione ticinese - sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Bellinzona per gli accertamenti del caso e la gestione del traffico a corsie alternate. La carrozzeria di servizio si è occupata del recupero delle due auto.

