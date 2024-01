Immagine illustrativa d'archivio. ©Ti-Press

Dopo la destituzione di sabato sera di Nicole Ruch, la guida della Società Svizzera Protezione Animali (SSPA) è passata, temporaneamente, al ticinese Piero Mazzoleni. Visto il contesto complicato in cui è finita la PSA alla RSI l'avvocato afferma: «Dobbiamo recuperare la fiducia».

Sostituisce Nicole Ruch, al centro di gravi accuse di amministrazione infedele, transazioni immobiliari discutibili e uso improprio delle donazioni.

La decisione è stata presa durante un’assemblea tesa e molto lunga, in cui il mandato della Ruch non è stato rinnovato.

Mazzoleni, che ha ricoperto il ruolo di vicepresidente per diversi anni, ha accettato l’incarico, seppur con alcune riserve, come spiega alla RSI: «Assumerò la carica fino alla prossima assemblea. Spero che con questo cambio di guida possiamo chiudere le discussioni e ripartire, lavorando bene tutti assieme».

Il neo-presidente si trova di fronte a molteplici sfide, principalmente quella di «recuperare la fiducia e la credibilità perdute».

È determinato a rivedere e risolvere vari dossier pendenti, valutando eventuali responsabilità e comunicando apertamente con il pubblico e i membri dell’organizzazione.

«Dobbiamo andare avanti, lavorare per gli animali e per tutte le associazioni e persone che si dedicano a questa causa», ha aggiunto Mazzoleni, evidenziando la necessità di un nuovo inizio per la SSPA.