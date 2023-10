Merlot, la miglior Cantina svizzera del 2023 è in Ticino

La cantina vallesana Leukersonne di Susten si è aggiudicato il premio «Cave suisse de l'année». Per quanto riguarda la categoria Merlot, il titolo è andato all'Azienda agraria cantonale di Mezzana di Coldrerio.

Immagine simbolica. KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Otto dei quindici premi assegnati ieri sera a Berna in occasione del 17esimo Grand Prix du Vin Suisse sono stati attribuiti a produttori vallesani.

Il cantone romando si è aggiudicato il primo posto nelle categorie «Altri vini bianchi in purezza», «Assemblaggi bianchi», «Vini rosati e Blanc de Noir», «Gamaret, Garanoir o Mara in purezza», «Syrah», «Altri vini rossi in purezza», «Assemblaggi rossi» e «Vini dolci».

Il Ticino vince con il Merlot

Per quanto riguarda la categoria Merlot, il titolo è andato all'Azienda agraria cantonale di Mezzana di Coldrerio.

Secondo un comunicato pubblicato dall'associazione Vinea e dalla rivista specializzata Vinum, quest'anno al concorso enologico sono stati valutati un totale di 2'740 vini provenienti da tutta la Svizzera, ovvero quasi 400 in più rispetto al 2022.

Le degustazioni sono state effettuate da una giuria internazionale, che ha distribuito un totale di 45 trofei.

ats