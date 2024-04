Cambia poco nel Legislativo tipress

La composizione del Consiglio comunale di Locarno sarà quasi immutata nella prossima legislatura.

Swisstxt

Pur perdendo consensi – -2 punti percentuali – il PLR mantiene i suoi 13 seggi e la maggioranza relativa. La Sinistra Unita in leggera progressione conferma 8 rappresentanti nel Legislativo, così come il Centro, mentre Lega e UDC restano stabili a 7. L’unico cambiamento è così il seggio perso dai Verdi, a cui ne restano 3, che permette ad Avanti con Ticino Lavoro di fare il suo ingresso in Consiglio comunale. Per la lista ecologista si tratta di una sconfitta che fa il paio con quella di Pierluigi Zanchi, escluso domenica dal Municipio.

Swisstxt