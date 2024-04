Tipress Tipress

Lunedì 22 aprile, a causa di uno sciopero, i servizi TILO in Italia non circoleranno.

I collegamenti TILO in Svizzera non saranno coinvolti, precisa una nota stampa. In caso di blocco dei treni sulla linea S50 sarà organizzato un servizio di bus tra Stabio e Malpensa.

La mattina viaggeranno i treni con partenza dopo le 6 e arrivo a destinazione entro le 9; la sera circoleranno i treni con partenza dopo le 18 e arrivo a destinazione entro le 21.

L’elenco dei treni garantiti è disponibile online.

Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dello sciopero, TILO invita i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni.

