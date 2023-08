Impegnativa operazione di ricerca e recupero per la REGA KapoGR

Venerdì sera è stata segnalata la scomparsa di una donna alla centrale operativa della polizia cantonale dei Grigioni. Dopo intense e impegnative ricerche durate diverse ore è stata trovata ancora in vita.

L'allarme, come fa sapere sabato pomeriggio la polizia cantonale grigionese, è scattato venerdì sera, quando il proprietario di una pensione a Sils, in Engadina, ha segnalato che un'escursionista tedesca di 68 anni non era ancora tornata.

Sulla base della segnalazione, è stata immediatamente avviata un'imponente operazione di ricerca. Vi hanno infatti partecipato due elicotteri della REGA, di cui uno munito di una camera termica, le squadre di ricerca del Soccorso alpino svizzero, due unità cinofile e gli agenti della polizia grigionese.

Tra venerdì e sabato mattina sono stati impegnati senza sosta nelle ricerche sulle montagne tra Sils e Maloja. La 68enne è stata localizzata grazie alla traccia del segnale del suo cellulare su un terreno accidentato nella Val da Pia, nel Maloja, in territorio di Bregaglia. È stata poi avvistata grazie a una termocamera.

L'alpinista, in stato confusionale e disidratata ma non ferita, è stata dapprima recuperata con un'operazione di verricello e poi elitrasportata all'ospedale di Samedan.

