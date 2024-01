Bellinzona: manifestazione "111 e poi ?" del collettivo R-Esistiamo. Nella foto un momento durante la manifestazione. © Ti-Press / Pablo Gianinazzi © Ti-Press / Ti-Press

Un flashmob organizzato dal Collettivo R-esistiamo ha avuto luogo sabato pomeriggio a Bellinzona.

I manifestanti – poche decine – si sono dati appuntamento sabato pomeriggio alla stazione di Bellinzona.

In seguito hanno portato 111 bocce di Natale davanti al palazzo del governo, tante quante le persone che hanno visto la loro domanda d’asilo rifiutata definitivamente, ma che non possono essere rimandate nei propri Paesi di origine in quanto territorio di guerra (NEM).

Un gesto dall'alto contenuto simbolico quindi, per chiedere di compiere un gesto di giustizia, dando a queste 111 persone un permesso.

Swisstxt