La sindaca di Massagno Simona Rusconi tipress

Il Centro non è più il partito di maggioranza assoluta nel Municipio di Massagno, dove Simona Rusconi si conferma sulla poltrona di sindaco che occupa dalle recenti dimissioni di Giovanni Bruschetti, rimasto in carica per un ventennio.

Swisstxt

Però Anke Van der Mei Lombardi, che era subentrata in quel momento nell'Esecutivo, resta fuori.

Battuta anche Alessandra Zumthor, già candidata al Consiglio di Stato e direttrice del GdP. Fa così il suo ingresso in Municipio la lista Lega-UDC con Philippe Bouvet.

Non cambia niente nelle file di Massagno Rosso Verde (Rosario Talarico e Elena Meier) e del PLR (Fabio Nicoli).

Swisstxt