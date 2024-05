Un incontro del movimento Realtà Giovanili a Bellinzona RSI

ed è il nuovo movimento che attualmente raggruppa circa 250 ragazzi e ragazzi tra i 15 e i 23 anni.

Swisstxt

Si chiama «Realtà Giovanili» Il loro obiettivo è di avere «un Ticino più vivace e giovanile», spiega Laura Guscetti, tra i promotori. Proposte la cui attuazione passa dalle autorità e proprio per questo il movimento, che non è ancora nato ufficialmente, non ha perso tempo e ha lanciato una petizione per la creazione di spazi giovanili. Il gruppo ha svolto un sondaggio tra i giovani, dal quale emerge la paura del futuro della maggior parte degli intervistati e il desiderio di lasciare il cantone.

Swisstxt