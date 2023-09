Un sistema per proteggere le greggi Ti-Press

azienda ticinese sta portando avanti un progetto sperimentale per proteggere le greggi utilizzando dei feromoni di lupo.

Un’ Il progetto ha coinvolto alpeggi in diversi punti: ventisei le aziende in totale che hanno aderito. Una a Belluno (Italia), diciotto in Ticino e le altre nel Vallese, nel Vaud e nei Grigioni. Si tratta di applicare agli animali da pascolo – capre, pecore e mucche – dei collarini contenenti queste sostanze biochimiche prodotte dal predatore che, in teoria, sentendo l’odore, dovrebbe stare alla larga dal gregge. L’azienda che ha inventato questo sistema, la Studio Alpino di Lodano, definisce i risultati incoraggianti.

Swisstxt