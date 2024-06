Un anno «di assestamento» per l'AET. Ti-Press

L'Azienda elettrica ticinese (AET) ha comunicato un risultato d'esercizio 2023 di -18 milioni di franchi.

Un dato in calo rispetto al disavanzo da 56 milioni del 2022. Il risultato operativo è stato invece di +10 milioni, rispetto ai -48 del 2022, con buone prospettive per il futuro, grazie alle precipitazioni degli ultimi mesi e a nuovi progetti.

Lo scorso anno è stato definito «di assestamento»: si sono placati i timori per una crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina e c’è stata una graduale stabilizzazione verso il basso dei prezzi dell’elettricità in Europa.

Hanno influito le poche precipitazioni

Ad aver inciso sul bilancio dell’AET è la scarsità di precipitazioni durante l’inverno 2022/2023, che ha influito sulla produzione idroelettrica, una condizione che ha lasciato i bacini ticinesi con poca acqua fino all’autunno.

Per compensare, riporta la RSI, l'azienda ha dovuto acquistare elettricità a prezzi alti.

Anche se le piogge dell'autunno hanno aiutato a recuperare parte della produttività persa, la produzione idroelettrica è stata più del 25% inferiore alla media decennale.

